Ötenazi yapılması planlanan katil balina doğal nedenlerle öldü

Fransa'da Seine Nehri’ne yanlışlıkla giren katil balinaya sağlığının bozulması nedeniyle dün ötenazi uygulanacağının açıklanmasının ardından çevreci grup Sea Shepherd, katil balinanın doğal nedenlerle öldüğünü açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa’nın Normandiya kentinde iki hafta önce Seine Nehri’ne yanlışlıkla giren 4 metre uzunluğundaki katil balina nehirde mahsur kalmış, sesli uyarılar ile balinayı denize geri döndürme planı başarısız olunca uzmanlar balinanın ciddi şekilde hasta olduğu sonucuna varmış ve hayvana ölümcül hastalığı nedeniyle ötenazi uygulanacağını bildirmişti.

BAŞINDA NÖBET TUTTULAR

Çevreci grup Sea Shepherd tarafından yapılan açıklamada, ötenazi yapılması planlanan katil balinanın doğal nedenlerle öldüğü bildirilerek, otopsi yapılacak olan balinanın zarar görmemesi için başında nöbet tuttuklarını açıkladı. Kurtarma ekibinin balinayı kıyıya taşıması bekleniyor.

KARA MANTAR HASTALIĞINA YAKALANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yetkililer, 2 hafta boyunca gözlemledikleri katil balinanın sağlığının bozulduğunun anlaşılmasının ardından sesli uyarılar ile kurtarma operasyonu düzenlemişti. Uzmanlar, balığın deniz memelilerinde bulunan yeni bir hastalık olan kara mantar hastalığına (Mukormikoz) yakalandığını ifade ederek, ses uyaranlarına yanıt vermediğine, uyanık olmadığına ve yönelim bozukluğu sergilediği sonucuna varmıştı.

İlginizi Çekebilir Bir düğmeye basarak hayatı sonlandıran 3D baskılı ötenazi makinesi İsviçre'de yasal oldu