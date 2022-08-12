Otomobilde unutulan 8 yaşındaki çocuk öldü

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen olayda anne ve babasının otomobilde kilitleyerek unuttuğu 8 yaşındaki kız çocuğu havasızlıktan yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Halandri kenti yakınlarında meydana gelen olayda bir otomobilin içerisinde baygın vaziyette bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu polis ve çilingirin yardımı ile kapı açılarak dışarı çıkarıldı.

Ambulans ile hastaneye sevk edilen kız çocuğunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kız çocuğunun aşırı sıcak ve havasızlıktan yaşamını yitirdiği ve polis tarafından göz altına alınan 27 yaşındaki anne ile 29 yaşındaki babanın tutuklandığı belirtildi.

Kız çocuğunun cenazesinin otopsi için Atina Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.