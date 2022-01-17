Oxfam: Dünyanın en zengin 10 insanı pandemide daha da zenginleşti

Covid-19'un dünyaya yayıldığı Mart 2020’den bu yana dünyanın en zengin 10 insanının toplam serveti 700 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara yükseldi. 160 milyon kişiyse pandemide yoksullar ordusuna katıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin 10 insanının servetinin Covid-19 pandemisinde iki kat arttığını duyurdu.

Oxfam'ın açıkladığı rapora göre, pandemide zenginler servetlerine servet katarken yoksulluk içinde yaşayanların sayısı önemli ölçüde arttı.

Artan yoksulluk, dünyada her gün 21 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Oxfam, Dünya Ekonomik Forumu öncesinde her yıl dünyadaki eşitsizliğe dikkat çektiği bir rapor yayınlıyor.

Bu yıl da Covid-19'un Omicron varyantı sonucu vaka sayısının artması nedeniyle online olarak düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'nda pandeminin ekonomiye etkisi ve aşı eşitsizliği gibi konular ele alınacak.

Oxfam yöneticisi Danny Sriskandarajah, “Bu yıl yaşananlar standartların ötesinde. Pandemi boyunca neredeyse her gün yeni bir milyarder ortaya çıkarken dünya nüfusunun yüzde 99'u kapanmalar, uluslararası ticaretteki düşüş, turizmin gerilemesi gibi nedenlerden dolayı daha da yoksullaştı. 160 milyon kişi daha yoksulluğa sürüklendi” dedi.

ELON MUSK’IN SERVETİ YÜZDE 1000 ARTTI

Oxfam raporunda yer alan Forbes verilerine göre, dünyanın en zengin insanları Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault ve ailesi, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer ve Warren Buffet.

Bu 10 kişinin toplam serveti pandemide 700 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara yükseldi. Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın serveti yüzde 1000'den fazla arttı.

Rapora göre, dünyada 160 milyon kişi günde 5,5 dolardan daha az paraya yaşamlarını sürdürüyor.

Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği de pandemide büyük yara aldı ve 2019'a göre işgücünde yer alan kadın sayısı 13 milyon düşüş gösterdi.

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