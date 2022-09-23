Pakistan, Hindistan ile uzun vadeli barış istiyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin Hindistan ile Keşmir’de adil ve kalıcı barış yoluyla mümkün olabilecek uzun vadeli barış istediğini söyledi.

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Pakistan Başbakanı Şerif, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’ndaki hitabında, Güney Asya'da sürdürülebilir barış ve istikrarın Cammu Keşmir sorununun adil ve kalıcı çözümüne bağlı olduğunu belirterek, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da bölgenin özel statüsünü kaldırmasına tepki gösterdi.

Ülkesinin Hindistan ile Keşmir'de adil ve kalıcı barış yoluyla mümkün olabilecek uzun vadeli barış istediğini ifade eden Şerif, Yeni Delhi'nin yapıcı ilişki için elverişli ortamı oluşturacak güvenilir adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Dünyada yükselen İslamofobiye de dikkati çeken Şerif, Hindistan'da 200 milyondan fazla Müslüman'a karşı resmi olarak desteklenen baskı kampanyasının İslamofobinin en kötü tezahürü olduğunu dile getirdi.

SEL FELAKETİ

Şerif, Pakistan'da yaşanan sellerle ilgili, “Bizim yaratmadığımız bir krizle (iklim değişikliği) mücadelede yalnız mı kalacağız?” dedi.

Son 12 haftada çok sayıda hayatı kurtardıklarına işaret eden Şerif, bununla birlikte yaklaşık 11 milyon kişinin yoksulluk sınırının daha da altına itileceğini vurguladı.

Şerif, acil ihtiyaçlar ile mevcut kaynaklar arasındaki uçuruma dikkati çekerek, insan gücünün ve kaynaklarının baskılandığını kaydetti.

Pakistan'ın küresel sera gazı emisyonlarına yüzde 1'den daha az katkıda bulunduğunu belirten Şerif, bununla birlikte iklim değişikliğine karşı en hassas 10 ülkeden biri olduklarını söyledi.

İSRAİL VE ABD’YE ÇAĞRI

Şerif, Afganistan'ın dondurulan rezervlerini serbest bırakması için ABD'ye çağrıda bulunarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Afganistan'a 4,2 milyar dolarlık insani ve ekonomik yardım çağrısına dünyanın olumlu cevap vermesini istedi.

Filistin meselesine de değinen Şerif, İsrail’den Filistin halkının insan haklarını çirkin şekilde ihlalini bir an önce durdurmasını ve Mescid-i Aksa'ya tekrarlanan saygısızlığa son vermesini talep etti. (AA)

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