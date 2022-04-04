Pakistan karıştı: Yüksek mahkeme bugün toplanıyor
Pakistan'da gensoru oylaması yapılmasının engellenmesiyle birlikte ülke şaşkınlık ve belirsizlik hakim.
Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında gensoru oylaması yapılması bir süredir tartışılırken, koalisyon hükümetinin ortağı ve Han’ın güçlü müttefiklerinden Birleşik Halk Hareketi Partisi’nin (MQM) koalisyondan çekilmesiyle ülkede hareketli günler yaşanmayan başlandı…
Eski bir kriket sporu yıldızı olan Han hakkındaki güvensizlik oylamasında MQM’nin muhalefet saflarına katılmasıyla birlikte kağıt üstünde üstünlüğü ele geçirmesine karşı Han erken seçim çağrısında bulundu.
Han’ın partisi güvensizlik oylamasını engellerken parlamento da feshedildi. Han dün yaptığı konuşmada ABD’yi hedef göstermişti. Fakat Pakistan’da erken seçim belirsizliği devam ederken bugün yüksek mahkeme toplanarak erken seçim çağrılarına yanıt verecek.