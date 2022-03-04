Pakistan’da camiye bombalı saldırı: En az 30 ölü
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde cuma namazı sonrası cami çıkışına düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Reuters, Pakistan’ın kuzeybatısındaki Peşaver kentindeki bir camide bombalı saldırı meydana geldiğini duyurdu. Cuma namazını hedef alan saldırı sonrası en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis memuru Mohammad Sajjad Khan Reuters’e verdiği demeçte, “Çok kötü bir durumdayız ve yaralıları hastaneye kaldırıyoruz. Patlamanın niteliğini araştırıyoruz, ancak olay intihar saldırısına benziyor” dedi.
Kurbanların getirildiği Lady Reading Hastanesi’nin sözcüsü Mohammad Asim, ölü sayısının armasından endişe ettiklerini dile getirdi.
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