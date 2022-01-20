Pakistan’da çarşıda bombalı saldırı: 3 ölü

Pakistan'ın Lahor kentindeki bir çarşıda gerçekleştirilen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentindeki Anarkali Çarşısı’nda bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları da kırılırken, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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