Pakistan’da çarşıda bombalı saldırı: 3 ölü
Pakistan'ın Lahor kentindeki bir çarşıda gerçekleştirilen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentindeki Anarkali Çarşısı’nda bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları da kırılırken, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.