Pakistan’da eski başbakanın destekçileri polisle çatıştı

Pakistan’ın Lahor kentinde protesto gösterisi düzenleyen Tahrik-i İnsaf partisi destekçilerine polis sert müdahalede bulundu.

Sozcu.com.tr

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Pakistan'ın Lahor kentinde görevden alınan eski Başbakan İmran Han'ın partisi Tahrik-i Insaf destekçileri sokağa döküldü.

Polis, “Özgürlük Yürüyüşü” adı altında araçlarla başkent İslamabad'a ulaşmak isteyen protestoculara göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Eski Başbakan Han tarafından yapılan protesto çağrısı sonrasında sokaklara inen protestocuların başında eski federal bakan Hammad Azhar yer aldı.

Lahor'un Batti Chowk ve birçok bölgesinde konuşlanan polisler çatışmalar esnasında, aralarında yerel parti lideri Zubair Niazi'nin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı. Han protesto ile ilgili yaptığı paylaşımda “Bu, Pakistan için belirleyici bir an” dedi.

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