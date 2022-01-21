Pakistan’da şiddetli rüzgarda duvar çöktü: 5 ölü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde şiddetli rüzgar nedeniyle duvarın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pakistan'ın Karaçi şehrinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Karaçi'nin Shershah Gulbai ve Kuzey Nazımabad bölgelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, bölgede çok sayıda yaralı bulunduğu bildirildi.

Gün ortasında etkili olan şiddetli rüzgar şehrin birçok yerinde çatı ve duvarların çökmesine neden olurken, Karaçi'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun duvarının yıkıldığı öğrenildi.

Yetkililer, halka yaralanmaları önlemek için tabelalardan, yaşlı ağaçlardan ve sağlam olmayan yapılardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Şehirdeki motosiklet sürücüleri de şiddetli rüzgarın görüş mesafesini azaltması nedeniyle zor anlar yaşadı.