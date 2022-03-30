Pakistan’da siyasi deprem: Başbakan Han’a şok

Pakistan'da Başbakan Imran Han'ın koltuğu sallantıda... İktidar ortağı MQM Partisi koalisyondan çekildiğini açıkladı. MQM'nin muhalefete geçmesiyle güven oylamasında Han'ın görevden alınmasının önü açıldı.

Sozcu.com.tr

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Pakistan’da Başbakan Imran Han’ın güçlü müttefiklerinden ve koalisyon hükümetinin ortağı Muttahida Qaumi Hareketi Partisi (MQM), koalisyondan çekildiğini duyurdu.

Han’ın parlamentodaki en büyük müttefiki olarak bilinen partinin lideri Nasreen Jalil, düzenlediği basın toplantısında muhalefet bloğuna dahil olduklarını duyurdu. Pakistan’da muhalefet bir süre önce Han için güvenoyu çağrısında bulunmuştu.

MQM’nin muhalefet kanadına geçmesiyle birlikte kağıt üstünde güven oylamasından Han’ın kaybetmesi ve hükümetinin düşmesi için yeterli oya ulaşıldı.

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