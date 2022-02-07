Papa Francis: Küçükken kasap olmak istiyordum

İlk kez bir talk-show programına konuk olan Papa Francis, küçükken kasap olmayı istediğini belirterek “Çünkü çok paraları vardı” dedi. Papa, Vatikan'daki bir konuk evinde yaşamasıyla ilgili olarak da "Önceki papalar azizdi, ben o kadar aziz değilim. Benim arkadaşa ihtiyacım var” diye konuştu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, küçükken kasap olmayı istediğini açıkladı.

2013'te papalığa seçildikten sonra ilk kez bir talk-show programına konuk olan Papa, uzaktan katıldığı televizyon programında özel hayatından uluslararası gündeme kadar birçok konuda soruları yanıtladı.

İtalyan Rai televizyonunda yayınlanan “Che tempo che fa” (Hava Nasıl) programına konuk olan 85 yaşındaki Papa, sunucunun “Çocukken büyüyünce ne olmak istiyordunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Şimdi söyleyeceğim şey sizi şaşırtacak: İlk istediğim meslek kasaplıktı, çünkü büyükannemle ya da annemle alışverişe gittiğimde kasabın belinde bir çantası olduğunu ve aldığı paraları oraya koyduğunu görüyordum. Bu yüzden kasap olmak istediğimi söylüyordum, çünkü çok paraları vardı.”

Bu sözlerle salonda kahkahalara neden olan Papa, anne tarafının İtalya’nın Cenova kentinden geldiğini hatırlatarak “Köklerimin Cenova’dan geldiği anlaşılıyor. Cenovalılar paraya düşkündürler” dedi.

‘O KADAR AZİZ DEĞİLİM

Papalık Sarayı’nda değil Vatikan’daki bir konuk evinde yaşamasına da değinen Papa Francis, “Önceki papalar azizdi, ben o kadar aziz değilim. Benim arkadaşa ihtiyacım var. Az ama gerçek arkadaşlarım var” diye konuştu.

Müzik zevkiyle ilgili de konuşan Arjantinli Papa Francis, “Tango eşliğinde dans etmeyen biri Buenos Airesli değildir” dedi. Papa, geçen ay gece vakti bir müzik dükkanına giderken gazetecilere yakalandığını da ifade etti.

Geçen hafta Türkiye-Yunanistan sınırında donarak ölen göçmenlerle ilgili soru üzerine Papa, “Bu kayıtsızlık kültürünün bir göstergesi” dedi.

2015’te cansız bedeni Bodrum’da sahile vuran Suriyeli bebek Alan Kurdi’yi de hatırlatan Papa, “Göçmenlere yapılanlar bir suç” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Papa'dan Ukrayna-Rusya krizine karşı dua çağrısı

İlginizi Çekebilir Papa Francis: Çocuk yerine evcil hayvan bakmak bencillik