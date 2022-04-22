Papa, Ukrayna işgalini destekleyen Rus Patrik Kiril’le görüşmesini iptal etti

Ukrayna işgali nedeniyle dünyada Rusya’ya tepki yağarken, Papa Francis Ukrayna işgaline destek veren Rus Ortodoks Kilisesi’nin başındaki Patrik Kiril’le görüşmesini iptal ettiğini açıkladı. Patrik Kiril’in Ukrayna işgalinin nedenlerinden birinin de Rusya’da düzenlenen “eşcinsel yürüyüşleri” olduğunu söylemesi büyük tartışma yaratmıştı.

Sozcu.com.tr

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Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, Rus Ortodoks Kilisesi'nin başındaki Patrik Kiril'le görüşmesini iptal etti. Papa, Patrik Kiril'le haziranda Kudüs’te yapmayı planladığı görüşmeyi “kafa karışıklığına yol açacağı gerekçesiyle” iptal ettiklerini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın bir isim olan Patrik Kiril, Ukrayna işgaline verdiği destek nedeniyle tepkilerin hedefi olmuştu. Patrik Kiril'in Ukrayna işgalinin nedenlerinden birinin Rusya'da düzenlenen “eşcinsel yürüyüşleri” olduğunu söylemesi büyük tartışma yaratmıştı.

“SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM”

Arjantin gazetesi La Nacion'a konuşan Papa Francis, görüşmeyi iptal etmelerine rağmen Patrik Kiril'le ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyledi. Papa, “Vatikan'ın bu görüşmeyi iptal etmesinden dolayı üzüntü duyuyorum ama böyle bir dönemde görüşmemizin kafa karışıklığına yol açacağı konusunda anlaştık” diye konuştu.

Papa, 58. günde devam eden Ukrayna'daki işgalle ilgili olarak da “Savaşı bitirmek için her şeyi yapmaya hazırım” dedi. Açıklamalarında asla Rusya'ya ve Putin'e değinmemesinin nedeni sorulan Papa Francis, “Bir papa asla bir devlet başkanı hakkında konuşmaz” ifadelerini kullandı.

Vatikan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde rol oynayabileceğini ifade eden Papa, “Vatikan asla girişimlerden uzak durmaz. Size ayrıntı veremem çünkü bu, diplomatik çabaları kesintiye uğratır” dedi.

“DAHA UYGUN BİR ZAMANDA GÖRÜŞECEKLER”

Rus Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamada da, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle görüşmenin ertelendiği ve daha uygun bir zamanda Papa ile Patrik Kiril'in bir araya geleceği kaydedildi.

Papa Francis ve Patrik Kiril, ilk kez 2016’da Küba’nın başkenti Havana'da görüşmüştü. İki dini lider, geçen ay da video konferans yoluyla görüşerek Ukrayna'daki savaşı ele almıştı.

Bu arada Vatikan basın sözcüsü Matteo Bruni, Papa Francis'in sağlık kontrolleri için programını yavaşlattığını bildirdi. 85 yaşındaki Papa'nın dizindeki ağrı nedeniyle Paskalya ayinini oturarak yönetmesi dikkat çekmişti.

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