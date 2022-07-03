Para çalmakla suçlanan İtalyan broker esrarengiz şekilde öldü

Tottenham takımının menajeri Antonio Conte de dahil olmak üzere müşterilerinden 8,7 milyar TL (500 milyon Euro) çalmakla suçlanan ünlü İtalyan broker Massimo Bochicchio, motosiklet kazasında esrarengiz bir şekilde öldü.

Sozcu.com.tr

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Polis, zengin yatırımcılardan yaklaşık 8,7 milyar TL çaldığı iddia edildikten sonra mahkemede ifade vermesi gereken 56 yaşındaki Massimo Bochicchio’nun hayatına mal olan gizemli kazayı araştırıyor.

Daily Mail’in haberine göre, Bochicchio’nun müşteri listesinde, İtalyan milli futbol takımı eski teknik direktörü Marcello Lippi ve eski Chelsea ile 20 milyon Euro’dan fazla dolandırıldığı iddia edilen Tottenham Hotspur yöneticisi Antonio Conte yer alıyor.



LinkedIn profili, eskiden HSBC’de çalıştığını ve birçoğu İngiltere’de kayıtlı olan muazzam bir şirket ağıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Bochicchio’nun uluslararası yatırımlardan bahsetmesi, yatırımcıların nakitlerini %10’luk getiri vaadi karşılığında teslim etmesiyle ona lüks bir yaşam tarzı kazandırdı. Ancak yatırımcılar getirilerini görmek istediğinde Bochicchio şehri terk etti.

2020’de İtalya’dan ayrıldı, yatırımcılarından gelen aramalardan ve paralarına ne olduğunu soran mektuplardan kaçtı.

ARAÇ SABOTE EDİLMİŞ OLABİLİR

O zamana kadar, İtalya’nın mali suçlar departmanı bir şeylerin yolunda gitmediği haberini almıştı. Vergi müfettişleri bir soruşturma başlattı ve Bochicchio’ya ait bir kayak merkezi ve bir Picasso tablosu da dahil olmak üzere yaklaşık 11 milyon Euro’ya el koydu.

Sonunda yetkililer Bochicchio’yu yakaladı. Interpol onu, Temmuz 2021’de tutukladı ve mahkemeye çıkıp ifade vermesi için evine gönderdi.

Müfettişler, meşru müvekkillerinin yanı sıra Bochicchio’nun, onu offshore hesaplarında tutulan paraları aklamak için kullanan suçlu yatırımcılardan da para çaldığına inanıyor.

Ancak, yasadışı fonlarıyla ilgili ayrıntıları ortaya koyan kanıt vermeyi kabul ettikten kısa bir süre sonra, Bochicchio’nun kullandığı motosikletin 19 Haziran’da bir duvara çarptığı ve alevler içinde kaldığı bildirildi.

Times’ta yer alan başka bir haber de, motosikletin çarpmadan önce bile yandığını öne sürerek, aracın sabote edilmiş olabileceği yönündeki spekülasyonları ateşledi.

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