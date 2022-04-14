Paris katliamının sanığı: İnsanlara baktım ve son anda vazgeçtim

Paris’te 2015’te 130 kişinin hayatını kaybettiği korkunç saldırıların “yaşayan son sanığı” Salah Abdeslam, kendini havaya uçurmak üzere girdiği barda son anda vazgeçtiğini söyledi. Fas asıllı terörist, “İnsanlara baktım ve bunu yapmayacağım dedim” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Fransa'nın başkenti Paris'te 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların sanıklarından Salah Abdeslam, saldırı için girdiği barda son anda saldırıyı gerçekleştirmekten vazgeçtiğini söyledi.

Paris'teki Stade de France, Bataclan konser salonu ve çeşitli kafelerde eş zamanlı olarak düzenlenen terör saldırıları kenti kan gölüne çevirmişti. Davasına devam edilen “hayattaki son saldırgan” Salah Abdeslam, Paris'te görülen duruşmada, bir kafede kendisini havaya uçurması istenince şoke olduğunu anlattı. “Bana verilen talimat 18. Bölge'de bulunan kafeye gitmemdi. Kafeye girip bir içki ısmarladım ve insanlara baktım. Kendime ‘Bunu yapmayacağım' dedim” ifadelerini kullandı.

Saldırı planlarından sadece iki gün önce haberdar olduğunu, aslında Suriye’ye gönderilmeyi beklediğini kaydeden 32 yaşındaki sanık, “Hedef alacağımız kişiler hakkında hiçbir fikrim yoktu” dedi. Abdeslam, saldırıdan vazgeçip kafeden çıkarak arabasına atladığını ve araç bozulana dek Paris sokaklarında rastgele dolaştığını anlattı.

KARDEŞİ KENDİNİ HAVAYA UÇURMUŞTU

Saldırganlar arasında yer alan Fas asıllı Abdeslam'ın kardeşi Brahim de Paris'teki bir kafede etrafa ateş açıp kendini havaya uçurmuştu.

Davanın bir diğer sanığı olan ve saldırganlara silah temin etmekle suçlanan Muhammed Abrini ise, saldırılardan sonra Abdeslam'ın çok kötü göründüğünü söyleyerek “Saldırıyı düzenlemek için fazla zayıftı. Sanırım intihar yeleğinin çalışmadığını söyledi” diye konuştu.

Abdeslam, Paris'teki saldırı sonrasında büyüdüğü yer olan Brüksel'e kaçmış ve 2016'da yakalanmıştı.

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