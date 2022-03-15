Parlamentodaki görüşmeler sırasında uyuyakaldı

İngiltere'de parlamentonun üst kamarasında dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kuruluna İşçi Partisi milletvekili Anthony Young'un uyuduğu anlar damga vurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’de Lordlar Kamarası Üyesi Anthony Young, dün gece parlamentoda gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sırasında uyuyakaldı.

İşçi Partisi milletvekili Anthony Young’un kurulda uyuyakaldığı anlar sosyal medyada gündem olurken, Lordlar Kamarası’nda konuşmasının da yasaklandığı açıklandı. Parlamento üyesi Olivia Bloomfield, bakanın tüm görüşmeler sırasında ‘derin uykuda’ olduğunu bu yüzden tartışmalara katılamayacağını belirtti.

79 yaşındaki Young ise duruma itiraz ederek, uyumadığını savundu. Bloomfield, onu uyandırması için görevlilerden birini çağırmak zorunda kaldığını söyledi.

Milletvekilinin uyuyakaldığı anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Genel kurul, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar üzerine AB’den ayrılan İngiltere’nin yasa değişikliği tartışmalarını kapsıyordu.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... İngiliz istihbaratı: Putin'in 14 gün daha savaşacak gücü var

İlginizi Çekebilir Ukrayna ve Rusya arasında müzakereler yeniden başladı