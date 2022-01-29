Partygate skandalında sansür talebi tepki çekti

İngiltere’de Covid pandemisi nedeniyle ülke genelinde katı kapanma kuralları uygulanırken Başbakanlık ofisinde verilen partiler tartışma yaratmaya devam ediyor. İngiltere emniyetinin partilerle ilgili soruşturma yürüten Müsteşar Sue Gray’den bazı ayrıntıları sansürlemesini istemesi tepkilere neden oldu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de Covid pandemisi nedeniyle ülke genelinde katı kapanma kuralları uygulanırken Başbakanlık ofisinde verilen partilerle ilgili yürütülen soruşturmaların akıbeti tartışma yarattı.

Kıdemli Müsteşar Sue Gray'in partilerle ilgili soruşturma raporunun gecikmesi tepkilere yol açtı. Ayrı bir soruşturma yürüten İngiltere emniyetinin Sue Gray'den bazı ayrıntıları sansürlemesini istemesi, soruşturmayla ilgili soru işaretlerine neden oldu.

Metropolitan Polis Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, Gray'in soruşturmasına kaba bir şekilde müdahale etmekle suçlanırken, muhalefet raporun tüm ayrıntılarıyla yayınlanmasını talep ediyor.

‘AMAÇ BORIS JONHSON’I KURTARMAK’

Muhalefet partileri, raporun gecikmesinin Boris Johnson hükümetini kurtarmaya yönelik bir anlaşmanın sonucu olduğunu savunuyor.

Muhalefetin yanı sıra hükümet içindeki bazı kesimler de, raporla ilgili şüphelerin hükümetin işleyişine zarar verebileceğini belirtti.

Metropolitan Polis Teşkilatı ise, raporun yayınlanmasını geciktirmeye çalıştığı yönündeki eleştirileri reddetti ve raporun kısaltılması yönündeki talebin kendi soruşturmalarına karşı önyargı oluşmamasını amaçladığını savundu.

JOHNSON’IN EŞİ ÇALIŞANLARA MESAJ ATMIŞ

Öte yandan, Partygate skandalı olarak nitelenen partiler nedeniyle istifa baskılarıyla karşı karşıya kalan Başbakan Johnson'ın eşi Carrie Johnson'ın, 2020'de corona virüs kurallarına rağmen Johnson için verdiği doğum günü partisi öncesi bazı başbakanlık çalışanlarına mesaj attığı ortaya çıktı.

Müsteşar Sue Gray'in, 33 yaşındaki Carrie Johnson'ın üst düzey başbakanlık çalışanlarına gönderdiği davet mesajlarını incelediği belirtildi. Johnson'ın eşinin de pasta kesilen partiyi bizzat organize ettiğini doğruladığı söyleniyor.

Boris Johnson'ın karantina tedbirlerine rağmen Haziran 2020'de 56. doğum günü için başbakanlık ofisinde düzenlenen ve 30 kişinin yer aldığı partiye katıldığı ortaya çıkmıştı.

Kapanmaya rağmen başbakanlıkta düzenlenen ve bazılarına Johnson'ın da katıldığı çok sayıda parti, başbakanın siyasi geleceğini tehlikeye atmış durumda.

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