Peskov: Putin ve Zelenskiy görüşebilir ama…

Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında bir görüşme gerçekleşebileceğinin sinyalini verdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi… Sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin, “Putin ile görüşme için bir araya gelmeme ihtimalimiz var” açıklamalarından saatler sonra Krelim Sözcüsü Dimitri Peskov açıklamalarda bulundu.

Peskov, Rusya’nın iki lider arasındaki bir görüşme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekerken bu görüşmenin gerçekleşmesi için bir belgenin onaylanması gerektiğini dile getirdi. Rus haber ajansı Interfax, bugün yayınladığı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı’nı referans gösterdiği haberde iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin video konferans yöntemiyle yapıldığını aktarmıştı.

Peskov barış görüşmelerinin gidişatı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

BUCHA AÇIKLAMASI GELDİ

Öte yandan Peskov, Rus askerlerinin katliam yaptığı iddia edilen Bucha kasabası ile ilgili de konuştu. Peskov, iddiaların asılsız olduğunu söylerken Ukrayna’nın bir şov yaptığını dile getirdi.

Peskov, “Bu iyi yönetilmiş fakat trajik bir şov” açıklamasını yaparak Ukrayna’nın Rus ordusunu kötülemek için böyle bir “tezgah” kurduğunu dile getirdi. Peskov, “Bu plan işe yaramayacaktır” dedi.

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