Politico: Tayvan ziyaretiyle kriz yaratan Pelosi, şimdi de Ermenistan’a gidiyor

Geçen ay Tayvan’ı ziyaret ederek ABD ve Çin arasında büyük krize yol açan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi, tam da Azerbaycan-Ermenistan sınırının ısındığı bir dönemde yeni bir tartışmalı geziye hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tayvan ziyaretiyle Çin'in büyük tepkisini çeken ve bölgede krize yol açan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin şimdi de Ermenistan'ı ziyaret edeceği iddia edildi.

Politico sitesinin haberine göre Pelosi, bu hafta Azerbaycan'la şiddetli çatışmalar yaşayan Ermenistan'a gidecek. Konuyla ilişkili kaynaklar, Pelosi'nin Demokrat Partili Senatör Jackie Speier'la beraber bu hafta sonu Ermenistan'a destek amacıyla bu ülkeyi ziyaret edeceğini ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşeceğini aktardı.

Ziyaretin, 2020'de Dağlık Karabağ'da savaşan Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışmaların patlak verdiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

ERMENİ LOBİSİ ABD’DEN DESTEK İSTEMİŞTİ

Ermenistan, dün Azerbaycan ile yeni çatışmaların ardından ateşkes ilan edildiğini duyururken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı 71 Azeri askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise önceki gün 105 Ermeni askerinin öldüğünü söylemişti. Son gerilim, iki ülke arasında 2020 yılından bu yana görülen en şiddetli çatışma oldu ve yeni savaş endişelerine yol açtı.

ABD'de güçlü olan Ermeni lobisi, bu hafta ABD yönetimine Ermenistan'a destek verme çağrısı yapmıştı. Amerikan Ermeni Topluluğu Başkanı Anthony Barsamian, Azerbaycan'ın son çatışmada uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek “Ermenistan Ukrayna'yla aynı ilgiyi görmüyor” dedi.

Politico'nun haberine göre Almanya'daki G7 toplantısına katılan Pelosi, Ermeni kökenli ABD'li Senatör Speier'la Erivan'a uçacak. Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, güvenlik protokolü nedeniyle ziyarete ilişkin açıklama yapamayacağını belirtti.

ABD yönetiminin üç numaralı ismi olan Pelosi'nin geçen ayki Tayvan ziyareti, Çin ve ABD arasında büyük kriz çıkarmıştı. Çin, kendi parçası olarak gördüğü Tayvan çevresinde günler süren tatbikatlar düzenlemiş ve ABD'yi sert şekilde eleştirmişti.

İlginizi Çekebilir Azerbaycan: 'Ermenistan ile çatışmaların başlamasından bu yana 71 askerimiz hayatını kaybetti'

İlginizi Çekebilir Tayvan krizi sürerken Çin'den Pelosi'ye yaptırım kararı

İlginizi Çekebilir Tayvan açıkladı: Çin savaş uçakları yeniden ada çevresinde