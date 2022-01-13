Polonya Dışişleri Bakanı: Avrupa’da savaş riski 30 yılın zirvesinde

Avrupa’da tansiyonun yükselmesine yol açan Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çabalar sonuçsuz kalırken, AGİT’in Viyana’daki toplantısında konuşan Polonya Dışişleri Bakanı Rau savaş uyarısında bulundu. Rau, “Bölgede savaş riski, son 30 yılın en yüksek seviyesinde” dedi.

Sozcu.com.tr

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Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, son dönemde Doğu Avrupa'da yükselen tansiyona dikkat çekerek Avrupa'nın savaşın eşiğinde olduğunu söyledi.

Ülkesinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) dönem başkanı olarak yer aldığı toplantıda konuşan Rau, son dönemde Ukrayna sınırına asker yığarak tepkileri üzerine çeken Rusya'nın ismini anmadan bölgede artan gerilime vurgu yaptı.

Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan ve Moldova'daki gerginliklere değinen Polonyalı bakan, “Bölgede savaş riski, son 30 yılın en yüksek seviyesinde. Son haftalarda Doğu Avrupa'da büyük bir askeri çatışma ihtimaliyle karşı karşıya kaldık” dedi.

Rau, Ukrayna ve çevresinde barışçıl bir çözüme odaklanılması ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDE GÖRÜŞMELER TIKANDI

NATO üyesi olan Polonya, Rusya'nın Doğu Avrupa'daki faaliyetlerine karşı açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

2014'te Kırım'ı ilhak eden Rusya'nın geçen yılın sonlarına doğru da Ukrayna sınırına 100 bini aşkın asker göndermesi “Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek” endişesine yol açtı.

Rusya işgal iddialarını reddederken Rus yetkililerin pazartesi ABD'yle, dün de NATO'yla yaptığı görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamadı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ve NATO'daki müttefiklerinin Rusya'nın taleplerine kulak tıkadığını söyledi.

Rus yetkililer bugün de Viyana'da OSCE yetkilileriyle bir araya gelecek.

Gerilimin çözümüne ilişkin görüşmeler sürerken Rusya, salı günü Ukrayna sınırında binlerce askerle yeni bir tatbikat başlatmıştı.

Reuters haber ajansı, tankların yer aldığı tatbikatta 3 bine yakın Rus askerinin çatışma eğitimi aldığını aktarmıştı.

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