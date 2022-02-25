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Polonya, hava sahasını Rusya uçaklarına kapatıyor

Polonya, hava sahasını Rusya havayollarına ait uçaklara kapatıyor.

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Polonya, hava sahasını Rusya uçaklarına kapatıyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya hava sahasının Rusya’ya ait havayolu şirketlerinin uçaklarına kapatılmasına ilişkin çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Morawiecki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’na konuya ilişkin bir kararname hazırlaması talimatı verdiğini aktardı.

Hükümet Sözcüsü Piotr Müller de Bakanlar Kurulu’nun çalışmalarına başladığını, söz konusu yasağın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

İngiltere de dün aldığı kararla hava sahasını Aeroflot dahil Rusya’ya ait havayolu şirketlerinin tüm uçuşlarına kapattığını açıklamıştı.

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