Abone Ol

Polonya’dan Ukrayna’ya 18 adet kundağı motorlu obüs gönderdi

Polonya, Rus saldırılarına karşı Ukrayna’ya 18 adet kundağı motorlu obüs gönderdiğini duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Polonya’dan Ukrayna’ya 18 adet kundağı motorlu obüs gönderdi

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Polonya Rus saldırısı altındaki Ukrayna’ya askeri yardımlarını sürdürüyor.

Ukrayna’ya Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana askeri yardım tedarikinde bulunan Polonya, 18 adet kundağı motorlu AHS Krab obüsü gönderdi.

Gönderilen obüslerin kullanımı konusunda Polonya ordusu tarafından 100 adet Ukraynalı askerin eğitiminin tamamlandığı da açıklanırken, Polonya’nın bu yardımı sayesinde Ukrayna’nın elinde Batı üretimi obüslerin sayısının 24’e yükseldiği belirtildi. Söz konusu obüslerin ne zaman gönderildiğini ise belirtilmedi.

Rusya: Ukrayna'da Lyman kenti ele geçirildi İlginizi Çekebilir Rusya: Ukrayna'da Lyman kenti ele geçirildi Ukrayna Ortodoks Kilisesi bağımsızlığını ilan etti İlginizi Çekebilir Ukrayna Ortodoks Kilisesi bağımsızlığını ilan etti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster