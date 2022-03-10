Polonyalı milletvekilleri: Putin durmayacak, sırada biz olabiliriz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, saldırıların Ukrayna dışına taşabileceği endişesi bir süredir tartışılıyordu. Konuyla ilgili Polonya milletvekillerinden de 'endişeliyiz' yorumu geldi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de "Yarın Letonya, Litvanya ve Estonya ile Polonya sırada olabilir..." dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 15’inci gününde Polonyalı milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın ötesine askeri harekat yapabileceği konusunda uyardı. ABD merkezli Business Insider’a konuşan Polonya milletvekilleri Rusya’nın olası saldırılarını engellemek için Rusya ekonomisini ezmenin zorunlu olduğu konusunda uyardı.

Polonya parlamentosu Sol Birlikte partisinin (Partia Razem) üyesi Magda Biejat Business Insider’a yaptığı açıklamadı, “Ukrayna’daki işgali durdurmazsak Rusya’nın daha ileri gidebileceğine dair endişelerimiz var” dedi. “Putin’in Gürcistan’da ve Kırım’da yaptıklarına yeterli tepki gösterilmediği için daha fazlasını yapabileceğine dair bir inanç vardı. Putin her şeyden paçayı kurtarabileceğini hissetti. Batılı politikacıları satın almak ve bazı Batılı politikacıları ve söylemi etkilemek için parasına güveniyordu. Rusya’dan gelen fosil yakıtlara da bağımlıyız, bu yüzden istediğini yapabileceğini hissetti.” dedi.

‘DURMAYACAK, DURACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ’

Rusya, 2008 yılında Gürcistan’ı işgal etmiş ve 2014 yılında Kırım’ı Ukrayna’dan ayırarak özerklik kazandırmıştı.

“Putin’le arkadaş olursak, duracağına dair inancın”, “Batılı politikacıların siyasi saflığını” gösterdiğini belirten Beijat, “Durmayacak. Duracağını düşünmüyoruz. Bu yüzden baskı yapıyoruz. Putin’in Rusya’sına bugün çok sert yaptırımlar uygulamak zorundayız.” dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de geçtiğimiz günlerde benzer uyarılarda bulunmuştu.

‘SIRADA LETONYA, LİTVANYA, POLONYA OLABİLİR…’

Morawiecki, geçtiğimiz haftalarda Financial Times’a yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile ilgili , “Hiçbir yanılsamaya kapılmamalıyız: bu sadece başlangıç olabilir,” ifadelerinde bulunmuştu. Morawiecki, “Yarın Letonya, Litvanya ve Estonya ile Polonya sırada olabilir… Putin’in Ukrayna’ya açtığı savaş aynı zamanda batının ruhuyla savaştır” demişti.

Putin’in Ukrayna’yı işgalinin ardından, Moskova yönetimi tarihi yaptırımlarla karşı karşıya kalırken, ruble rekor seviyede düşüş kaybetti.

Rusya karşılık olarak misilleme adımları attı. Ancak Biejat, Putin’i gerçekten izole etmek için ülkelerin Rus gazını ithal etmeyi bırakması ve Rus oligarklarının tüm servetine el koyması gerektiğinin altını çizdi.

Biejat, Putin’in bir “zorba” olduğunu vurgularken, “bir kabadayı ile barış konuşamazsınız” dedi. Biejat, Rus cumhurbaşkanı “kendi dilinde” bir yanıtla yüzleşmek zorunda, bu durumda “ekonomik şiddete başvurulması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

İlginizi Çekebilir Putin, Polonya'yı vuracak mı? Üst düzey ABD'li yetkililer endişelerini açıkladı

İlginizi Çekebilir Çernobil'den sonra Zaporijya nükleer santraliyle de bağlantı kesildi: Radyasyon sızıntısı tehlikesi

İlginizi Çekebilir Stoltenberg'den Putin'e: Savaşı durdur, kuvvetlerini geri çek!