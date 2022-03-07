Putin: AB Ukrayna’ya baskı yapmalı

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sürerken Avrupa Konseyi Başkanı Michel’le telefonda görüşen Rusya lideri Putin, AB’nin Ukrayna’ya baskı yapmasını istedi. Öte yandan Rusya ve Ukrayna, bugün ateşkes için üçüncü defa masaya oturacak.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya baskı yapmasını istedi.

Görüşmeyle ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'daki insani krizin ele alındığı bildirildi. Putin'in Michel'e Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerle ilgili bilgi verdiği belirtilirken Rusya liderinin AB'den “insan hakları hukukuna” uyması için Kiev'e bakı yapmasını istediği kaydedildi.

Öte yandan Avrupa Konseyi Başkanı Michel, AB liderlerinin Ukrayna’nın birliğe katılım başvurusunu önümüzdeki günlerde görüşeceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa Ukrayna'ya silah sevkiyatının “küresel çapta bir çöküşe yol açacağı” ifade edildi. Bakanlık sözcüsü Maria Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silahın yanı sıra paralı asker de gönderdiğini savundu.

MÜZAKERELERİN 3. TURU BUGÜN YAPILACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, müzakerelerin 3. turunun bugün Kiev saatiyle 17.00'da Belarus’ta yapılacağını açıkladı. Podolyak “Rusya Federasyonu ile müzakereler. Üçüncü tur. Delegasyon değişmedi” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ilk müzakere 28 Şubat'ta, 2. müzakere ise 3 Mart'ta gerçekleşmişti. İlk turda taraflar herhangi bir karar alamazken, 2. turda bazı kentlerde insani koridor açılması yönünde karar alınmıştı.

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