Putin, “dost olmayan” ülkelere vizeyi zorlaştıran kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, AB ülkeleri başta olmak üzere bazı ülkelere vizeyi zorlaştıran kararnameyi imzaladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Batılı ülkeler Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uygularken, Rusya’da Batı ülkelerine misilleme yaptırımlarla karşılık vermeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzasıyla yayınlanan kararname ile AB ve bahsedilen ülkelere kolay vize verilmesini sağlayan bazı maddeler askıya alındı. Yayınlanan kararnamede, “Avrupa Birliği’nin dostane olmayan eylemlerine yanıt olarak acil önlemler alma ihtiyacına dayanılarak kararname imzalandı” dendi.

Kremlin Bilgi Servisi’nde yayınlanan kararnameye göre AB ülkelerinin yanı sıra Danimarka, Norveç, İzlanda ve Lihteştayn'a da vizeler zorlaştırıldı.

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