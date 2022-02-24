Putin görüntüleri ortalığı karıştırdı: 3 gün önceden işgal kararı almış iddiası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün sabaha karşı yaptığı açıklama uluslararası kamuoyunda şok etkisi yaratırken, Putin'in Donetsk ve Lugask Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararı aldığı pazartesi günü giydiği takım elbiseyi giymesi ve ortamın da aynı olması, "Putin, 3 gün önce işgal kararı aldı, videoyu bugün yayınladı" iddiasının ortaya atılmasına sebep oldu.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu sabah Rus askerlerini Ukrayna’ya yönlendirme kararı uluslararası kamuoyunda gündem olurken bazı uzmanlar Putin’in bu kararı hafta başında aldığını öne sürdü…
Rusya Devlet Başkanı, hafta başında Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Lugask Halk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı aldığını bir video görüntüsüyle açıklamış ve bu yönde adımları olacağını duyurmuştu. O videoda bordo kravat takıp siyah renkte bir takım elbise giyen Putin’in bu sabaha karşı yayınlanan videoda da aynı kombinasyonu tercih etmesi soru işareti yarattı.
Putin’in her iki videosunun da aynı ortamda çekildiğine ve hatta Putin’in duruşunun bile çok benzer olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Putin’in Ukrayna’ya saldırı kararını Pazartesi günü aldığını öne sürdü.
Öte yandan Business Insider’da yer alan haberlerde her iki videonun da önceden kaydedildiği öne sürüldü. Sosyal medyada ise videonun metadatasını inceleyen uzmanlar her iki videonun da aynı zamanda çekildiğini öne sürse de bu konuda bir doğrulama gelmedi.