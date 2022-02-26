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Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, Rus ordusu yeniden ilerliyor

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonunda şiddetin düzeyi hızla yükselirken Kremlin’den yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:54 - 26 Şubat 2022 Güncellenme:
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Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, Rus ordusu yeniden ilerliyor

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'nın Rusya'yla müzakereyi reddettiğini söyledi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi sürerken Kremlin sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Rus ordusuna ‘dur’ emri verdiğini ancak Ukrayna müzakereyi reddedince ordunun ilerleyişine devam ettiğini belirtti.

Düzenlediği basın toplantısında Peskov, Rus askerlerinin dün Ukrayna'nın müzakerelere katılacağı düşüncesiyle ilerleyişe ara verdiğini ama Ukrayna'nın müzakerelere olumlu yanıt vermediğini kaydetti.

Rus yetkili, Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarının etkisini sınırlayacak önlemler aldığını da sözlerine ekledi.

UKRAYNA LİDERİ, PUTİN’E ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakere masasına çağırmış, Çin devlet televizyonu CCTV de, Putin'in Çin lideri Şi Cinping'le gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirmeye istekli olduğunu söylediğini duyurmuştu.

Kremlin sözcüsü Peskov da, dün yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’yla görüşmeler için Belarus’un başkenti Minsk’e heyet göndermeye hazır olduğunu belirtmişti.

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