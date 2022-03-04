Putin resmen imzaladı! Sahte bilgi yayanlar cezalandırılacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ordusu hakkında kasıtlı olarak "sahte" bilgi yayan kişilere 15 yıla kadar hapis cezası uygulayan bir yasayı resmen imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında kasıtlı olarak “sahte” bilgi yayan kişilere hapis cezasını öngören yasayı imzaladı.
Reuters’ta yer alan habere göre yasa, Rusya parlamentosunun üst meclisi tarafından hazırlandı.
Putin ayrıca, Rusya’ya yaptırım çağrısı yapanların cezai sorumlu tutulacağı anlamına gelen bir yasayı da imzaladığı ifade edildi.