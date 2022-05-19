Putin, Trump’ın cahilliğinden bıkmış

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Konseyi Rusya danışmanı Fiona Hill, Rusya lideri Putin’in eski ABD Başkanı Trump döneminde Ukrayna’yı işgal etmeyi tercih etmediğini, çünkü müzakere masasında jeopolitik konuları bilmeyen Trump’a her şeyi sürekli anlatmaktan sıkıldığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Konseyi Rusya danışmanı Fiona Hill, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski Başkan Donald Trump'ın önemli jeopolitik konulardaki bilgisizliğine sık sık öfkelendiğini söyledi.

ABD'de bir düşünce kuruluşunun etkinliğinde konuşan Hill, Putin'in Ukrayna'yı Trump döneminde işgal etmeyi tercih etmediğini, çünkü müzakere masasında Trump'a her şeyi sürekli anlatmak istemediğini belirtti.

Rus liderin ABD Başkanı Joe Biden'la iletişimi tercih ettiğini ve işgalin zamanlamasını da buna göre ayarladığını ifade eden Hill, “Biden gibi NATO hakkında her şeyi bilen, Ukrayna'nın nerede olduğu ve tarih hakkında fikri olan biriyle müzakere etmenin doğru olacağını düşündü” dedi.

“ÇOK SİNİRLENİYORDU”

Trump'ın başkanlığı döneminde iki lider arasındaki görüşmelere katılan Hill, “Putin'in Trump'a sürekli meseleleri açıklamak zorunda kaldığı için ne kadar sinirli olduğunu görebilirdiniz” diye konuştu.

Eski ABD Başkanı'nın uluslararası konulardaki bilgisizliği daha önce de birçok kez basına yansımıştı. Eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, bir defasında Trump'ın kendisine Finlandiya'nın Rusya'da olup olmadığını sorduğunu söylemişti. Eski Beyaz Saray yetkilisi John Kelly de Trump'ın ABD tarihiyle ilgili en basit şeyleri bile bilmediğini anlatmıştı.

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