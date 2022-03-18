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Putin: Ukrayna’nın talepleri gerçekçi değil

Rusya lideri Putin, telefonda görüştüğü Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a Ukrayna’nın barış görüşmelerinde gerçekçi olmayan taleplerde bulunduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:47 - 18 Mart 2022 Güncellenme:
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Putin: Ukrayna’nın talepleri gerçekçi değil

Rusya-Ukrayna savaşı 23. güne girerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin Scholz'a, Rusya'nın kendi ilkeleri doğrultusunda Ukrayna'da çözüme hazır olduğu mesajı verdi. Putin ayrıca Ukrayna'nın barış görüşmelerini yavaşlatmaya çalıştığını ve gerçekçi olmayan taleplerde bulunduğunu da söyledi.

Kremlin, Putin'in bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşeceğini aktardı.

Açıklamada ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin'le ilgili sözlerinin “kişisel hakaret” düzeyine ulaştığı da ifade edildi. Biden, St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Putin'i “haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelemişti.

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