“Putin Ukrayna’yı çok yanlış anladı, son savaşı kazanamaz”

Rusya’nın Ukrayna işgalinin olası sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler giderek artıyor. Bloomberg Businessweek dergisinde yayınlanan bir analizde Rusya’nın daha önce de Çeçenistan, Gürcistan ve Suriye’de büyük yıkıma yol açtığı ancak Ukrayna’nın farklı ve daha büyük bir ülke olduğu ifade edildi. Yazıda, Putin’in Ukrayna’yı çok yanlış anladığı ve Kırım’ın ilhakı gibi kansız bir süreç beklerken Çeçenistan’daki gibi kanlı bir savaşın içine düştüğü yorumu yer aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin önde gelen yayınlarından Bloomberg Businessweek dergisinde yayınlanan Marc Champion imzalı analizde, Ukrayna’daki işgalin Rusya’nın geçmişte müdahale ettiği Çeçenistan, Gürcistan ve Suriye’ye benzediği, yer neresi olursa olsun sonucun hep “büyük yıkım” olduğu belirtildi.

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşın “bir intikam saldırısına” benzemeye başladığı yazan dergi, giderek daha acımasız taktiklere yönelen Rus ordusunun Ukrayna'yı yerle bir etmesinin Putin'in ülkede Rusya karşıtı olmayan bir iktidar yaratma amacına nasıl hizmet edeceğinin bilinmediğini kaydetti. Putin'in Ukrayna'yı çok yanlış anladığını yazan dergi, Rus liderin Ukrayna'nın Rus askerlerini kabul edeceği düşüncesinin yanlış olduğunun ortaya çıktığı, yüzlerce Rus askerin bu hatanın bedelini canıyla ödediği yorumunda bulundu.

“UKRAYNALI BİR KADİROV BULMAK ZOR”

Kafkas uzman Thomas de Waal, “2014'teki Kırım'ı istediler ama 1994'teki Çeçenistan'ı aldılar” diyerek Rusya'nın Kırım'ın ilhakı gibi kansız bir süreç beklediğini ama Ukrayna'da Çeçenistan'daki gibi kanlı bir savaşın içine düştüğünü ifade etti.

Ukrayna'nın Çeçenistan'dan çok daha büyük olduğuna dikkat çekilen yazıda, Çeçenistan modelinin bu ülkede uygulamanın çok zor olduğu kaydedildi. Dergiye konuşan Washington merkezli düşünce kuruluşu CNA'dan Rus ordusu uzmanı Michael Kofman, Ukrayna işgali için “Bu savaş ne kadar uzun sürerse sürsün siyasi amaçlarına ulaşamazlar” dedi.

Çeçen lider Ramazan Kadirov'a atıfla “Ukraynalı bir Kadirov bulmak da zor” ifadesine yer verilen analizde, Suriye'deki savaşın ve Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'daki durumun da Rusya açısından Ukrayna'ya model olarak görülebileceğine dikkat çekildi.

“PUTİN ÇOKTAN KAYBETTİ”

Öte yandan Çeçenistan, Gürcistan ve Suriye'de kazanımlar elde eden Putin'in aynı adımı Ukrayna gibi büyük bir ülkede atarak kendi hedeflerine de darbe vuracağı yorumu analizde yer aldı.

ABD'deki Northeastern Üniversitesi'nden Profesör Mai'a Cross, Putin'in halihazırda çoktan kaybettiğini belirterek Rusya'nın NATO'yu zayıflatma ve Avrupa'yı bölme hedefinin Ukrayna işgaliyle geri teptiğini, NATO'nun işgal karşısında birleştiğini vurguladı.

Yazıda, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük askeri operasyonu düzenleyen Putin'in kısa vadede yenilgiyi kabul etmeyeceği de ifade edildi.

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