Putin Ukrayna’yı şarkı sözleriyle uyarmış: Buna katlanacaksın güzelim

Rusya lideri Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la basın toplantısında Ukrayna’ya “Beğen ya da beğenme, buna katlanacaksın güzelim” diye seslenmesi tepkilere yol açmıştı. Bu sözlerinin Sovyetler döneminde popüler olan, cinsel saldırı ve nekrofiliyle ilgili sözleri içeren bir punk-rock şarkısından alıntı olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna krizinin tırmandığı bir dönemde diplomatik çözüm çabaları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik tepki çeken sözlerinin Sovyetler Birliği dönemine ait bir şarkıdan alındığı ortaya çıktı.

Putin, pazartesi günü Macron'la 5 saat süren görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'nın Minsk Protokolü'ne uymamasını eleştirerek “Beğen ya da beğenme, buna katlanacaksın güzelim” dedi.

Bu sözlerin Sovyetler döneminde popüler olan, cinsel saldırı ve nekrofiliyle ilgili sözleri içeren bir punk-rock şarkısından alıntı olduğu belirtildi.

Rus uzmanlar, Putinîn sözlerinin Sovyetler döneminde popüler olan Red Mold grubunun “Tabuttaki Uyuyan Güzel” isimli şarkısından alıntı olduğuna dikkat çekti.

Putin'in Macron'la görüşmesinde kullanılan 5 metre uzunluğundaki devasa masa da alay konusu olmuştu.

Bu masanın Covid-19 pandemisi nedeniyle tercih edildiği söylenirken, Kremlin’in Fransız yetkililerin Putin'in Macron'a yeni askeri tatbikat düzenlememe sözü verdiği yönündeki açıklamalarını reddetmesi de dikkat çekmişti.

Rusya’nın Ukrayna sınırlarına binlerce asker yığması ve Belarus’ta düzenlenen tatbikat, ABD ve bazı ülkelerde “Rusya Ukrayna’yı işgal edecek” iddiasına yol açmıştı.

2014’te Kırım’ı ilhak eden Rusya ise işgal iddiasını reddediyor ancak bölgedeki NATO askerlerinin geri çekilmesini talep ediyor.

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