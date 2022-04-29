Putin ve Zelenskiy, G-20 Zirvesi’nde buluşacak mı?

Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının kasımda Endonezya’da yapılacak G20 zirvesine davet edilmesi, iki liderin sonunda ateşkes görüşmeleri için masaya oturabileceği yönünde beklenti yaratırken Kremlin’den bu konuda açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken iki ülke liderinin kasımda Endonezya'da yapılacak G20 zirvesine davet edilmesi, bir araya gelebilecekleri yönünde umut yarattı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'in G20 zirvesine katılmayı planladığını açıkladı.

Widodo, Putin ve Zelenskiy'le telefonda görüştüğünü ve Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmelerine yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kremlin'den yapılan açıklamadaysa, Putin'in zirveye bizzat katılıp katılmama konusunda karar vermediği belirtildi.

Zelenskiy, “Beni G-20 Zirvesi'ne davet ettiğiniz için minnettarım” diyerek zirveye katılabileceğinin sinyalini vermişti.

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