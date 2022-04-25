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Putin’den Macron’a tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'a tebriklerini iletti.

Yayınlanma: 11:14 - 25 Nisan 2022 Güncellenme:
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Putin’den Macron’a tebrik mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 58,54 oy oranıyla rakibi aşırı sağcı aday Marine Le Pen karşısında galip geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Macron’a tebrik mesajı yolladı. Kremlinden yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin, Macron’a seçim zaferi mesajında, Size devlet faaliyetlerinizde başarılar, ayrıca sağlık ve esenlik diliyorum dedi denildi.

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