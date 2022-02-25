Putin’den Ukrayna Ordusu’na darbe çağrısı: Yönetimi indirin

Milli Güvenlik Konseyi toplantısında açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bir kez daha Ukrayna Ordusu'na sesleniyorum. Sizi kullanmalarına izin vermeyin. Onları insan kalkanı olarak kullanmalarına izin vermeyin. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmak kolay olur" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ikinci gününde gerilim yüksek seviyedeyken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den açıklama geldi.

Milli Güvenlik Konseyi toplantısında açıklama yapan Putin, “Rus askerleri kendini korusun, neonazilerle, sizleri çevreleyen pisliklerle tabi ki anlaşamayacağız” dedi.

“İNSAN KALKANI OLARAK KULLANMALARINA İZİN VERMEYİN”

Putin’in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Şehirlerin merkez kısımlarına Kiev de dahil olmak üzere mevcudiyet sağladığını görüyoruz. Sivillerin olduğu bölgelere saldırılmasını istiyorlar. ABD uzmanlarının eşliğinde yapıldığını biliyoruz. Kadınlarınızı çocuklarınızı insan kalkanı olarak kullanmalarına izin vermeyin.

“KENDİNİZİ KORUYUN, HAKİMİYETİ ELİNİZE ALIN”

* Yabancı danışmanlardan, ABD’li danışmanlardan herhalde bilgi alıyorlar. Şunu söylemek istiyorum; kendinizi koruyun ve elinize alın hakimiyeti. Sizlerle bence iyi anlaşırız ama bu uyuşturucu bağımlısı insanlar ve neonazilerle, sizleri çevreleyen o pisliklerle tabi ki anlaşamayacağız.

* Askerlerimiz profesyonel şekilde görevlerini yapıyorlar. Kahramanlar Çok önemli bir güvenlik görevi başındalar.

UKRAYNA ORDUSU’NA DARBE ÇAĞRISI

* Bir kez daha Ukrayna Ordusu’na sesleniyorum. Sizi kullanmalarına izin vermeyin. Onları insan kalkanı olarak kullanmalarına izin vermeyin.

* Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmak kolay olur.

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