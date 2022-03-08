Putin’den yeni açıklama: Barışı onlar sağlayacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna'daki görevleri sadece profesyonel askerler yerine getiriyor, barışı onlar sağlayacak" dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sürüyor. İşgalle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den açıklama geldi.

Putin, zorunlu askerlik hizmetini yapan kişilerin Ukrayna’daki askeri operasyona katılmadıklarını ve katılmayacaklarını söyledi. Ayrıca, Putin, yedek rezervden de ek yedek askerlerin çağırmayacağını belirtti.

“ONLARLA GURUR DUYABİLİRSİNİZ”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında Ukrayna'daki askeri operasyona katılan askerlerin yakınlarına seslenen Putin, şöyle konuştu:

* Şu anda çatışmalara katılan, özel askeri operasyonda Rusya’yı savunan asker ve subaylarımızın annelerine, eşlerine, kız kardeşlerine, nişanlılarına ve sevgililerine de seslenmek istiyorum.

* Sevdikleriniz ve yakınlarınız için nasıl endişelendiğinizi anlıyorum. Sizinle birlikte tüm ülkenin onlarla gurur duyduğu ve onlar için endişelendiği gibi siz de onlarla gurur duyabilirsiniz.

* Askerlik hizmetini yapan askerlerin çatışmalara katılmadığını ve katılmayacağını vurgulayayım. Yedek rezervden de ek yedek askerler çağrılmayacak.

Putin, ayrıca, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan kadınlara da teşekkür ederek “Rus Silahlı Kuvvetleri saflarında görev yapan, görevini yerine getiren kadınlara teşekkürler. Anavatana bağlılığınız için teşekkür ederiz” dedi.

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