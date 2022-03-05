Putin’e büyük darbe: Üst düzey Rus general öldürüldü

Ukraynalı haber kaynakları, Rus ordusunda görev yapan Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky'nin öldürüldüğünü öne sürdü. Haber, uluslararası basında 'Putin'e büyük darbe' olarak nitelendirilirken, ölüm haberinin Rus ordusu arasında 'motivasyon kırıcı' olarak yorumlandığı aktarıldı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin onuncu gününde iki üst düzey Rus askerinin öldürüldüğü açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla da tanınan 47 yaşındaki Tümgeneral Andrey Sukhovetsky’nin Ukraynalı bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

İngiltere’nin köklü gazetelerinden Telegraph’ın haberine göre, Ukrayna’da öldürülen Rus askerlerden biri tümen komutanı, diğeri alay komutanıydı.

Rusya Merkez Askeri Bölgesi 41. Kombine Silah Ordusu komutan yardımcısı olan Sukhovetsky’nin ölümü ülkede “motivasyon kırıcı” olarak nitelendirildi.

Rus gazileri grubu Combat Brotherhood’un yardımcısı olan Sergei Chipilev sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Arkadaşımız Tümgeneral Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky’nin Ukrayna topraklarındaki özel bir operasyon sırasında ölümüyle ilgili trajik haberi büyük üzüntüyle öğrendik.” ifadelerine yer verdi.

SON GÖREVİNDEYDİ

Ukraynalı yayın kuruluşu Fakti de Sukhovetsky’nin Ekim 2021’den bu yana son görevinde olduğunu duyurdu.

Rusya’nın devlete ait TASS haber ajansına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl Sukhovetsky’yi Merkezi Askeri Bölgenin 41. Kombine Silah Ordusu komutan yardımcılığına atadı. Aynı zamanda Rus general Suriye’de de önemli bir rol oynadı.

Günler sonra, Kremlin Çarşamba günü Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyonda’ 498 askerinin öldüğünü ve 1.600’ünün yaralandığını açıklarken, gerçek rakamın açıklananın çok üstünde olduğuna inanılıyor.

Kiev yönetimi ise Rusya’nın çatışmalarda şu anda yaklaşık 9 bin 200 askerinin yanı sıra yüzlerce tank, yaklaşık bin zırhlı araç ve düzinelerce helikopter ve jet kaybettiğini söyledi.

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