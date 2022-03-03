Putin’e karşı protestolar büyüyor: Yaşlı kadının tutuklanma anı gündem oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Putin'e yönelik tepkiler büyüyor. St. Petersburg'da savaş karşıtı gösterilere katılan 77 yaşındaki Yelena Osipova'nın gözaltına alındığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ülkede başlayan protesto gösterileri bugün de devam ediyor.

Yüzlerce Rus vatandaşı, Ukrayna işgalini protesto etmek için Moskova, St Petersburg ve diğer şehirlerde sokaklara döküldü. Rus polisi, St Petersburg’un merkezindeki barışçıl protestoyu durdurmak için harekete geçti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video görüntüleri, sekiz memurun Yelena Osipova adlı yaşlı kadını tutuklamak için içeri daldığını gösterirken, kalabalığın içindeki diğerleri memurlara durmaları için bağırıyor.

İkinci Dünya Savaşı’nda Leningrad Kuşatması’ndan sağ kurtulan Osipova, ‘Asker, silahını bırak ve gerçek bir kahraman olacaksın!’ yazan bir pankart taşıyordu. Yaşlı kadın, Rus askerleri tarafından tepkilere rağmen tutuklanırken, bu anı gösteren video da sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Bağımsız Rus insan hakları grubu Ovd-Info’ya göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 24 Şubat’tan bu yana Rusya’daki savaş karşıtı gösterilerde 7 bin 603 kişi gözaltına alındı.

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