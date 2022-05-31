‘Putin’i iktidara getiren’ Kremlin Danışmanı Yumaşev istifa etti

Ukrayna işgali nedeniyle dünyada tepkilerin hedefindeki Rusya lideri Putin, ülkesinde de zor günler yaşıyor. Savaş karşıtı sesler giderek yükselirken Putin'in iktidara gelmesine yardım eden bir ismin istifası Kremlin'de adeta şok etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken, Kremlin’de de tepkiler büyüyor. 23 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais’in istifa etmesinin ardından Kremlin’den yeni bir istifa haberi daha geldi.

Vladimir Putin’in iktidara gelmesine yardımcı olan isim olarak tanınan Valentin Yumaşev, Kremlin Danışmanlığı görevinden istifa etti. Sovyetler Birliği sonrasında Rusya'nın ilk Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in damadı olan Yumaşev'e yakın iki isim Reuters'a konuştu.

Yumaşev’in yönetim kurulu üyesi olduğu Yeltsin Vakfı’nın Genel Müdür Yardımcısı Lyudmila Telen, istifa haberini doğrulayarak “Bu kendi isteğiydi” dedi. Bir diğer kaynak da Yumaşev’in nisanda görevden ayrıldığını duyurdu.

“SON BAĞ KOPTU”

1991-1997 arasında Rusya Federasyonu’nun ilk devlet başkanı olan Yeltsin’in de danışmanlığını yapan Yumaşev, Yeltsin’den sonra Putin’in 2000 yılında başkanlık koltuğunu devralmasında önemli rol oynamıştı. Yumaşev, yıllardır aralıksız olarak başkan danışmanı olarak görev yapıyordu.

Yeltsin döneminin liberal ve Batı'yla uzlaşmacı politikalarından giderek uzaklaşan Putin'in yine de Yeltsin ailesiyle iyi ilişkilerini sürdürdüğü biliniyordu. Yumaşev'in istifası, Rusya Federasyonu'nun ilk dönemleriyle ve Yeltsin ailesiyle Putin yönetimi arasındaki “son bağın kopuşu” olarak yorumlandı.

Yeltsin'in torunu olan Yumaşev'in kızı Maria, Ukrayna'daki işgalin başladığı 24 Şubat'ta Instagram hesabında Ukrayna bayrağıyla “Savaşa hayır” mesajını paylaşmıştı.

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