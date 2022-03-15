Putin’in barış görüşmeleri sırasında kalem kırdığı görüntüler yeniden gündemde: “O günlerden belliymiş…”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2015 yılında Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleştirilen barış görüşmeleri sırasında kalemi kırdığı anlar yeniden gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2015 yılında Almanya ve Fransa’nın da katıldığı Kırım’ın ilhakı sonrası Belarus’taki barış görüşmelerinde çekilen görüntüleri yeniden gündem oldu.

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’nın katılımıyla Belarus’un Minsk ketinde gerçekleşen 17 saatlik görüşmelerin ardından 2015’in Şubat ayında ateşkes anlaşmasına varılmıştı.

O dönem Fransa Cumhurbaşkanı olan François Hollande, anlaşmanın sınır kontrolü ekonomik ilişkilerin yeniden başlatılması da dahil olmak üzere tüm tartışmalı konuları kapsadığını söylemişti.

‘KAYGI VE ÖFKE BELİRTİLERİ’

Ancak bu durum Putin’i sinirlendirmiş olacak ki, görüşmelerden sonra yayımlanan görüntülerde kalemi kırdığı anlar gündem olmuştu. Putin’in kalemi de uluslararası kamuoyunda defalarca paylaşılmıştı.

Yorumcular, bunun, alnındaki görünür damarlarla birlikte, Rusya’nın Batı tarafından geri adım atmaya zorlanması nedeniyle “kaygı” veya öfke belirtileri olduğunu söylemişti.

Avrupa Politika Analizi Merkezi’nden Anders Ostlund o sırada tweet atmış ve “Kaygı mı? Putin #Minsk görüşmelerinde kalem kırıyor. Ve alnındaki damarlar!” ifadelerini kullanmıştı.

Başka bir kişi ise eylemi “klasik bir Napolyon kompleksinin A sergisi” olarak nitelendirmişti.

O dönem Hollande ile anlaşmaya aracılık eden isimlerden biri Almanya Şansölyesi Angela Merkel’di. Merkel, ateşkeste mutabık kalınmasının ardından “şimdi bir umut ışığımız var” demişti.

‘HAYATIMIN EN İYİ GECESİ DEĞİLDİ’





Putin’in o dönem ateşkes sonrası oldukça kızgın olduğu yeniden hatırlatıldı. Vladimir Putin, 2015’teki toplantının ardından gazetecilere verdiği demeçte, “Hayatımdaki en iyi gece değildi, ama bence sabah güzel çünkü müzakerelerin tüm zorluklarına rağmen ana konularda anlaşmayı başardık.” ifadelerinde bulunmuştu.

Yedi yıl önceye damga vuran olay, Ukrayna’nın ülkesine yönelik işgale bir son vermek için müzakere etmeye istekli olduğunu, ancak teslim olmayacağını veya herhangi bir ültimatomu kabul etmeyeceğini söylemesiyle yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada görüntüler yeniden paylaşılırken, birçok kişi bugünkü durum için ‘O zamandan belliymiş’ , ‘Öfkeye bakın’ gibi yorumlar yaptı.

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