Putin’in mal varlığı yeniden gündem oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yedinci gününde ABD ve NATO müttefikleri Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu durumdan kişisel olarak nasıl etkileneceği de merak konusu oldu. ABD basını, Rus liderin, bilinmeyen mal varlığını mercek altına alan bir yazı hazırladı... Buna göre, Putin, dünyanın en zengin kişisi olabilir....

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ABD ve Avrupalı ​​müttefikleri, yabancı bir liderin kişisel servetini hedef alan nadir bir hareketle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yeni yaptırımları hayata geçirdiklerini duyurdular.

Ancak Putin’in kişisel serveti ve parasının nerede tutulduğu tam olarak bilinmediğinden bu yaptırımların etkisinin ‘büyük ölçüde sembolik’ olabileceği belirtildi.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun 2016 “Panama Belgeleri” raporuna göre, Putin gizlenen varlıkları, çoğunlukla da mülkleri için neredeyse hiç bir belge iz bırakmadı. Bugüne kadar yapılan incelemeler, Putin’e ait mülk ve diğer mal varlıklarının yakınları üzerine alındığını ortaya çıkardı. Buna, 100 milyon dolarlık mega yat ve Karadeniz’deki lüks bir sarayın da dahil olduğu iddia edildi.

KREMLİN’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Kağıt üzerinde mütevazi bir bürokrat gibi görünen Rus lider, 2018 yılında gelir beyanı olarak; St. Petersburg’da 800 metrekarelik bir daire, iki Sovyet döneminden kalma araba ve arazi aracını gösterdi. Kremlin ise, Putin’in yıllık gelirini 140 bin dolar olarak açıkladı.

Ancak bu resmi açıklamalar, dünyanın en güçlü adamlarından biri söz konusu olduğunda pek de mümkün gözükmüyor. ABD merkezli CNN International, Putin’in resmi olarak açıklanan mal varlığının değerli saat koleksiyonuna sahip olmasını bile sağlayamayacağını vurguladı.

Putin’i sert bir şekilde eleştiren Rus yatırımcılarından Bill Browder, 2018’de CNN’e verdiği demeçte, “Putin’in saat koleksiyonu, resmi maaşının katları değerinde.” demişti.

TAHMİNİ SERVETİ 200 MİLYAR DOLAR

Browder, 2017 yılında, Rus liderin servetinin 200 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ettiğini ve bunun onu gezegendeki en zengin insanlar arasında yapacağını söyledi. Browder’in iddiası doğru ise Putin muhtemelen dünyanın en zengin liderlerinden biri ve muhtemelen Jeff Bezos, Bill Gates ve Elon Musk’tan bile daha zengin ….

Ancak tüm bu iddialara rağmen, Putin’in servetini takip etmenin imkansız olduğu kanıtlandı. Forbes dergisi, Putin’in sahip olduğu net geliri ortaya çıkarmanın “muhtemelen servet avcılığındaki en zor bilmece” olduğunu söyledi.

YAPTIRIMLAR PUTİN’İ NASIL ETKİLER?

ABD’deki kara para aklama uzmanlarından Ross S. Delston, ABD ve AB istihbarat teşkilatlarının ve kolluk kuvvetlerinin yıllardır Putin’i takip ettiğini belirtirken, parasının “kesinlikle AB ve ABD sınırları içinde.” olduğunu vurguladı.

Ancak Putin’in varlıklarının dondurulması onu Ukrayna’ya yönelik saldırıya devam etmekten caydırır mı? Rus uzmanlar bunun cevabını ‘hayır’ olarak veriyor. Uzmanlar, yaptırımların Putin’in toplam servetinde ‘küçük bir etki’ yapabileceğini vurgularken, ancak dünya sahnesindeki güvenilirliğini baltalayabileceğini ifade ediyor.

Ayrıca Delston, yaptırımların Putin için acısız olmayacağını söyledi, “Yüksek net değere sahip insanlar, bol miktarda yedekleri olmasına rağmen varlıklarına bağlanma eğilimindedir.” dedi.

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