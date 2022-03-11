Putin’in, Çeçen lider Kadirov’a ihanet ettiği iddiası: Çatışmanın eşiğine geldiler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı sonrasında binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye gönderen Ramzan Kadirov'un birliklerinin Rus casuslar tarafından ihanete uğradığı öne sürüldü. Rus casusların, Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddia edilirken, bu iddialar sonrası ibrenin tersine döndüğü Kadirov'un Ruslarla çatışmanın eşiğinde olduğu iddia edildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in baş danışmanı Oleksiy Arestovych, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sadık Çeçen birliklerinin, Rus casuslar tarafından ihanete uğradığını iddia etti.

Arestovych, Çeçen lider Ramzan Kadirov’un birliklerinin yerlerinin Ukrayna kuvvetlerine sızan Rus askerler tarafından bildirildiği öne sürdü. Rusların, Çeçen birliklerin hareketleri hakkında bilgi verdiğini iddia etti.

Geçen hafta Ukrayna istihbaratı, Zelenskiy’i öldürmek için gönderilen Çeçen suikast timinin, Rus casusları tarafından kendilerine bilgi verilmesinin ardından Kiev’de ortadan kaldırıldığını söyledi.

KADİROV’UN GÜÇLERİNİ ZAYIFLATMA GİRİŞİMİ

Arestovich, Ukrayna parlamentosunun kanalı Rada TV’ye Kremlin’den sızan istihbaratın Çeçen cumhurbaşkanı 45 yaşındaki Ramzan Kadırov’u ve savaşçılarını “Rusya’da hâlâ önemli etkiye sahip bir güç olarak” zayıflatma girişimi olduğunu öne sürdü.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov daha önce yaptığı açıklamada, Çeçen lider Ramzan Kadirov'un grubundan bir suikast timinin Kiev'e gönderildiğini konuyla ilgili Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin de konuyla ilgili bilgisi olduğu iddia etmişti. Danilov, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyurmuştu.

‘KADİROV’UN BİRLİKLERİ RUSLARLA ÇATIŞMANIN EŞİĞİNDE’

Çeçen lider Ramzan Kadirov, kendisini sık sık Putin’in ‘sadık askeri’ olarak tanımlasa da, Çeçen askerlerinin Ukrayna’daki varlığı Kremlin için hem önemli bir güç hem de ‘sorumluluk’ olarak nitelendiriliyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkililerinin Ukraynalılara bilgi aktardığı iddialarının ardından, istihbarat teşkilatından bu hafta sızdırılan bir rapor, Kadirov’un Ruslarla çatışmanın eşiğinde olduğunu öne sürdü.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin en büyük savunucularından Kadirov, en küçüğü 14 yaşındaki oğlu Adem’in de aralarında olduğ üç oğlu da dahil olmak üzere ülkeye 10 bin asker gönderdiği iddia ediliyor.

‘ÇEÇEN ASKERLER SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR’

Geçtiğimiz gün özel bir Çeçen birliği komutanı Anzor Bisaev, Kiev’e doğru Rus askerleri ile birlikte ilerleyişini videoya çekerek yayımlamıştı.

İngiltere merkezli The Times gazetesi, Kiev’in 64 mil kuzeyindeki Katyuzhanka köyünde evleri Çeçen güçleri tarafından işgal edilen insanlarla konuştu. Times, ayrıca, Çeçen askerlerin Kiev’in eteklerinde bulunan İrpin’de sivilleri öldürdüklerine dair haberler olduğunu belirtti.

Saldırının işgalin ilk günlerinde yavaşlamasının ardından Kadirov, Putin’e baskı yaparken, o zamandan beri Müslümanları savaşı dini bir görev olarak benimsemeye çağırdı ve Çeçen birliklerinin Ukrayna’ya gitmeye hazırlandığını gösteren videolar yayınladı.

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