Putin’in eski sevgilisinden olduğu iddia edilen kızının lüks evi ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Svetlana Krivonogikh isimli eski sevgilisinden olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Luiza Rozova'nın St. Petersburg'daki lüks evinin detayları ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Batı ülkelerinin bu hafta iki kızına yaptırım kararı aldığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski sevgilisi Svetlana Krivonogikh’ten olduğu iddia edilen kızı 19 yaşındaki Luiza Rozova’nın St. Petersburg’da yaşadığı lüks evin fotoğrafları ortaya çıktı.

Rusya’nın önde gelen bankalarından Rossiya Bank’ta büyük bir hissesi olan ve milyarder olan 45 yaşındakİ Krivonogikh’in kızının St. Petersburg’da aylığı yaklaşık 10 bin dolar olan evde kaldığı belirtildi.

Gayrimenkul şirketi Engel & Volkers’ın paylaştığı fotoğraf ve görüntülerde Rozova’nın yaşadığı evin en ince detayları da gözler önüne serildi. Evde altın varaklar ve işlemeler dikkat çekti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından önce aktif olarak sosyal medyayı kullanan fakat daha sonra hesaplarını kısıtlayan Rozova’nın yaşadığı evin 447 metrekare olduğu ve değerinin de 2 milyon dolar olduğu kaydedildi. BBC Rusya, evin bulunduğu konut ile ilgili olarak, “St. Petersburg’un en özel komplekslerinden biri” yorumunu yaptı.

İki katlı çatı dubleksinde Neva Nehri manzarasının yanı sıra dairenin tasarımının 1990’ları anımsattığı da kaydedildi.

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