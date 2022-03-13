Putin’in evlilik teklifi yıllar sonra gündem oldu: Benden ayrılıyor sandım

Ukrayna'ya saldırarak bütün dünyaya adeta kafa tutan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşinin yıllar önce verdiği bir demeç tekrar gündem oldu... Lyudmila Shkrebneva, Putin'in kendisine evlilik teklif ederken yaşadığı endişeyi biyografi kitabında anlatmıştı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in talimatıyla Rus askerleri Ukrayna’yı işgal etmeye devam ederken, Putin’le 2013 yılında ayrılan Ludmila Aleksandrovna Ocheretnaya’nın 2000’de çıkan biyografi kitabında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu…

2013 yılında Putin’den ayrılarak soyadını değiştiren ve yeni bir hayata yelken açarak Kremlin’in resmi internet sitesindeki “Putin’in resmi hayat hikayesinden” çıkarılan ve Putina olan soyadı değişen Ludmila’nın “First Person” isimli kitabında yaptığı açıklamalar hem uluslararası medya kuruluşlarında hem de sosyal medyada günün konusu haline geldi.

Kitapta Ludmila, dört yıl boyunca Putin ile çıktıktan sonra 1983’te evlilik teklifi ettiğini söylerken, teklif sırasında söylediklerinden dolayı ilişkileri açısından endişeye düştüğünü dile getiriyor. Kitapta Putin’in evlilik teklifi ederken, “Şu zamana kadar benim nasıl biri olduğumu anlamışsındır. Genelde uyumlu biri değilim. 3.5 yılda tahminimce bir kafanda bir karar vermişsindir diye düşünüyorum” ifadesini kullandığı öğrenildi.

O sırada Sovyetler Birliği istihbarat birimi KGB’de görevli olan Putin’in bu sözlerini yorumlayan Ludmila, “Bana bunları söylediği sırada ayrılacağımızı düşündüm. Ben karar verdiğimi söylediğimde bana ‘evet’ dedi ve yanıtımı istedi” yorumunu yaptı.

2013’te boşanan çiftin Mariya ve Yekaterina isimli iki kızı var.

Putin’in evlilik teklifi sırasında sarf ettiği cümleler gündem olurken, sosyal medyada da birçok kullanıcı Putin’in romantizm anlayışı ile ilgili yorumlarda bulundu.

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