Putin’in gizli silahı ilk kez görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 21'inci gününde de devam ederken, Putin'in dart şeklindeki gizli silahları ilk kez görüntülendi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gizli silahlarını da burada kullandığı öne sürülmüştü.

Önceki gün cepheden gelen bir fotoğraf ise bu iddiaları doğrular nitelikte…

ABD merkezli New York Times gazetesinin haberine göre, ABD’li bir istihbarat yetkilisi İskender-M kısa menzilli balistik füzelerin, hava savunma sistemlerinden kaçmak için tasarlanmış daha önce bilinmeyen bir tuzak içerdiğini söyledi.

Rus ordusunun, 500 kilometreye kadar kilit hedefleri vurabilen, büyük binaları ve bazı müstahkem tesisleri yok edebilecek çok daha güçlü bir savaş başlığı taşıyan İskender füzelerini kullandığı öne sürüldü.

New York Times’a göre bir ABD istihbarat yetkilisi, dartların savunma sistemlerini kandırmak için ısı arama ve radar teknolojisini kullanarak İskender roketlerini hava savunma füzelerinden koruduğunu iddia etti.

Dart şeklindeki bu gizli düzeneğe ait görüntüler işgalin ilk günlerinden sonra sosyal medyanın gündemine oturdu.

22 yıl boyunca İngiliz Ordusunda patlayıcı mühimmat imha sorumlusu olarak görev yapan ve daha sonra 10 yıl Güney Irak, Afrika ve diğer bölgelerde sivil bomba teknisyeni olarak çalışan Richard Stevens, “Şimdiye kadar çok sayıda Çin ve Rus saldırısına şahit oldum ama buna benzer bir mühimmat hiç görmemiştim.” dedi.

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