Putin’in propaganda savaşının kadın askerleri

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş enformasyon alanında da devam ederken, Rus hükümetinde kadın yöneticiler giderek daha fazla öne çıkıyor. İngiliz Telegraph gazetesi, “Putin’in kızıl rujlu ordusu” başlıklı yazısında Ukrayna’daki savaşta Rusya adına erkekler savaşsa da propaganda savaşında “Putin’in kadın askerlerinin” dikkat çektiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sürerken Rusya Devlet Başkanı'nın ekibindeki kadınlar da uluslararası kamuoyunda dikkat çekiyor.

İngiliz Telegraph gazetesinde Ed Cumming imzasıyla yayınlanan yazıda, Rusya yönetiminde görev alan kadınların ülkenin savaş söylemini aktaran isimler arasında öne çıktığı belirtildi.

Başta Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova olmak üzere birçok kadının “Putin'in propaganda silahı” haline geldiği kaydedilen yazıda, tüm dünyayı ayağa kaldıran Ukrayna'daki çocuk hastanesine yönelik saldırıya Zaharova'nın “kayıtsız” bir şekilde tepki vererek olayı “yalan haber” olarak nitelediği hatırlatıldı.

Zaharova'nın tarzına aşina olmayanlar için bu tepkinin “şoke edici” olduğunu yazan Telegraph, “Dışişleri sözcüsü, Putin rejimi için yalan söyleme görevi üstlenen medyayı iyi kavramış Rus kadınlardan oluşan klon ordusunun sadece en önemli askeri” dendi.

Ukrayna'daki savaşta Rusya adına erkekler savaşsa da propaganda savaşında Putin'in kadın askerlerinin öne çıktığı ifade edilirken, birçok ülkedekinin aksine Rus yönetiminde kadınların sözcü olarak öne çıktığı vurgulandı. “Parlak rujları, kabarık saçları ve gösterişli tarzlarıyla Rus kadın sözcülerin diplomasiye yeni bir hava kattığı” kaydedildi.

“SAVAŞ PROPAGANDASINA DESTEK OLAN KADINLAR”

Parlak bir CV'ye sahip olması nedeniyle dünyanın her yerinde rahatça iş bulabileceği belirtilen Zaharova, babasının Rusya'nın eski Çin büyükelçisi olması nedeniyle akıcı bir şekilde Çince konuşuyor ve doktorası bulunuyor.

Zaharova dışında Putin'in en güvendiği kadınlar arasında devlet televizyonu RT'nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan da bulunuyor. Zaharova gibi Simonyan da Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde yer almıştı.

2018'de ABD'nin Rusya adına casusluk yapmakla suçladığı Maria Butina da, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın öne çıkan isimlerinden biri. Butina, çarşamba günü konuk olduğu bir programda Ukraynalıların kendi kendilerini vurduğunu söyleyerek tepkilerin hedefi oldu.

ABD'de tutuklanmasının ardından bir dönem uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmeyen “Kızıl Ajan” lakaplı Anna Chapman ve hükümet sözcüsü Valentina Matviyenko da son dönemde savaşa destek veren kadınlar arasında yer aldı.

“OTORİTER ERKEK LİDERLER, KADIN SÖZCÜ SEÇİYOR”

Telegraph, diğer otoriter ülkelerde de kadınların sözcü olarak öne çıktığına dikkat çekti. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi danışmanı Kellyanne Conway bir dönem sık sık televizyon programlarına konuk oluyordu. Kuzey Kore'de de “Pembe Leydi” ismiyle anılan spiker Ri Chun-hee, yıllarca devlet kanalında hükümet açıklamalarını halka aktaran isimdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski danışmanlarından iletişim uzmanı Jo Tanner, “Putin ve diğerlerinin kadınları özellikle seçip seçmediğini bilmiyorum. Muhtemelen erkek liderlerin kadın sözcüleri tercih etmesinde maçoluğun da etkisi var” dedi. Tanner, “Çocuk hastanesine saldırıyı savunmak için bir kadını öne sürmenin mantığını anlıyorum” ifadelerini kullandı.

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