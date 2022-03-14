Putin’in sağ kolundan itiraf: Ukrayna’daki operasyon umduğumuzdan yavaş

Rus ordusunun Ukrayna’ya müdahalesi sürerken Kremlin’den farklı ve dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya lideri Putin’e en yakın isimlerden biri olan Ulusal Muhafızlar Başkomutanı Viktor Zolotov, dün Ortodoks Kilisesi’nde yaptığı konuşmada “Doğrusu her şey bizim istediğimiz kadar hızlı ilerlemiyor” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kollarından biri olan Ulusal Muhafızlar Başkomutanı Viktor Zolotov, Kremlin'indeki resmi söylemin aksine Ukrayna'daki askeri operasyonun beklenenden daha yavaş ilerlediğini belirtti.

Zolotov'un dün Rus Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Kirill'in yönettiği ayinde yaptığı konuşma, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili olarak bir Rus yetkiliden gelen “en farklı açıklama” olarak nitelendi. Zolotov, konuşmasında Ukrayna'daki aşırı sağcı güçlerin sivilleri “canlı kalkan” olarak kullandığı iddiasını yineleyerek bu durumun Rus ordusunun ilerleyişini yavaşlattığını söyledi.

PUTİN ‘HER ŞEY PLANA GÖRE İLERLİYOR’ DEMİŞTİ

Bir dönem Putin'in kişisel güvenliğinden sorumlu isim olarak dikkat çeken Zolotov, “Doğrusu her şey bizim istediğimiz kadar hızlı ilerlemiyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan yetkili, hedeflere adım adım ulaşılacağına ve zaferin Rusya'nın olacağına inandığını kaydetti.

Putin ve diğer Rus yetkililer, 19. güne giren Ukrayna'daki operasyonun “plana göre ilerlediğini” savunuyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, geçen cuma yaptığı açıklamada operasyonda bekledikleri başarıyı sağladıklarını kaydetti.

Batılı askeri yetkililer ve istihbarat uzmanları ise, Rus ordusunun Ukrayna'da ciddi kayıplar verdiğini ve ilerlemekte zorlandığını belirtiyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, “Rusya'nın savaşta 12 binden fazla askerini kaybettiğini” iddia ediyor. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, “Rusya, Ukrayna'da 12 binden fazla askeri personel, bin 249 adet zırhlı askeri araç, 617 askeri nakil aracı, 77 uçak, 150 topçu sistemi, 60 yakıt tankeri, 90 helikopter, 34 hava savunma sistemi, 8 İnsansız Hava Aracı, 389 tank, 64 çok namlulu roketatar ve 3 gemi kaybetti” dendi.

Rusya'da çevik polis dahil polis teşkilatını bünyesinde barındıran Ulusal Muhafızlar, doğrudan Putin'den emir alıyor ve Ukrayna'da da güçleri bulunuyor.

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