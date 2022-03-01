Putin’in yakın dostu, ünlü oyuncu Steven Seagal Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın dostu ve bir döneme damga vuran Hollywood yıldızı Steven Seagal'in Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuşmaları sosyal medyada tepki çekti.

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Türkiye’de ‘Kuşatma Altında’ ve ‘Soğuk Nefes’ filmleriyle ünlenen Hollywood yıldızı Steven Seagal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın dostlarından biri olarak da biliniyor. Rus pasaportuna da sahip olan Steven Seagal, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin altıncı gününde ilk kez açıklamalarda bulundu.

69 yaşındaki aktör, geçen hafta Ukrayna’nın işgal edilmesinden sonra, taraflar arasında ‘barışçıl bir çözüm’ umduğunu söyledi.

2018’de ABD ile insani ilişkiler için özel elçi olarak atanan ve Kremlin savunucusu olarak tanınan Seagal, daha önce Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesini desteklemiş ve Putin’i ‘yaşayan en büyük dünya liderlerinden biri’ ilan ederken, övgüler dizmişti.

‘BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM UMUYORUM’

Yakın dövüş sanatları ustası Seagal krizin iki tarafını da ‘ailesi gibi' gördüğünü ifade etti.

Dün akşam ABD'nin Fox kanalına konuşan yıldız oyuncu “Çoğumuzun Rusya ve Ukrayna'da aile üyeleri ve sevdiği dostları var. Ben iki tarafı da ailem gibi görüyorum ve iki ülkenin birbirine düşman olmasının arkasında başkaları tarafından ödenen çok büyük paralar ve bu sayede yapılan propagandalar olduğuna inanıyorum.” sözlerini kullandı.

Hollywood yıldızı, ‘Dualarım, her iki ülkenin de birlikte barış içinde yaşayabileceği ve gelişebileceği olumlu, barışçıl bir çözüme varmasıdır.’ dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Seagal’in açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden olurken, birçok kişi aktörü Kremlin’in repliklerini “papağan gibi tekrarlamak” ve Rus işgalini kınamamakla suçladı. Birçok kişi Seagel’in filmlerini artık izlemeyeceklerini ifade eden tweetler bile attı.

Geçen yıl, Hollywood yıldızı Kremlin yanlısı bir partiye katılmasıyla dikkat çekmişti.

Seagal’in dahil olduğu parti, hepsi Putin’i destekleyen üç sol partinin birleşerek birleşmesi ile kuruldu.

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