Roman Abramoviç’in yaptırımlardan önce yaşadığı lüks hayatına dair detaylar ortaya çıktı: 750 bin TL’ye Londra’dan Azerbaycan’a sushi getirtmiş

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın yaptırımlarından en çok etkilenen isimlerden biri olan Rus milyarder Roman Abramoviç'in eskiden yaşadığı lüks hayata dair detaylar ortaya çıktı. İngiliz basını, Rus oligarkın artık bu gösterişli hayattan çok uzakta olduğunu da öne sürdü...

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası gözler Batı’nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklara çevrildi. İngiliz basını, Rusya-Ukrayna arasında barış elçisi görevini üstlenen ve mal varlığının bir kısmını Türkiye’ye kaçıran Rus milyarder Roman Abramoviç’in yaptırımlardan önce yaşadığı lüks hayatı sayfasına taşıdı

İngiliz The Sun gazetesi, Chelsea futbol takımının eski sahibi Abramoviç’in, büyük paraları yalnızca futbolcu almaya harcamadığını yazdı. Gazete, Rus milyarderin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaşadığı bir dönem canının sushi istediğini, bu yüzden de özel uçağıyla Londra’daki en sevdiği sushiciden yemek getirttiğini yazdı.

The Sun gazetesi, Abramoviç’in 2 bin 500 mil uzaktan sushi getirmek için özel jetini devreye soktuğu ve bu isteği için 40 bin sterlin yani yaklaşık 760 bin TL’yi gözden çıkardığını öne sürdü.

Abramoviç’in kendisi ve arkadaşları için bin 200 sterlin yani yaklaşık 23 bin TL’lik sushi sipariş ettiği, yemeğin şoförüyle restorandan alınarak havaalanına taşındığı, buradan güvenlik önlemleri tamamlandıktan sonra özel bir jetle Londra’dan Bakü’ye gönderildiği aktarıldı.

Yaklaşık 5 saat 30 dakikalık yolculuktan sonra Abramoviç’in istediği sushilerin geldiği belirtildi.

İngiliz The Sun gazetesi, Abramoviç’in Batı’nın yaptırımlarının ardından eskiden yaşadığı bu hayat tarzından oldukça uzakta olduğunu öne sürerken, 55 yaşındaki Rus milyarderin çalışanlarının bile parasını ödeyemediği bir süredir iddia ediliyor.

En son İngiliz basınında çıkan haberlerde, Abramoviç’in çalışanlarının parasını ödeyemediği için zengin arkadaşlarından borç para istediği öne sürülmüştü.

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