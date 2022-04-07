Rus askerleri tarafından öldürülen vatandaşın sadık köpeği yürek burktu

Rus askerleri tarafından öldürüldüğü bildirilen Ukraynalı vatandaşın köpeğinin görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. Köpeğin, sahibini terk etmeyişi yürek burktu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kiev yakınlarında Bucha’da çekildiğine inanılan fotoğraf, Ukraynalı bir hayvan hakları örgütü tarafından paylaşıldı. Sosyal medyada dikkat çeken fotoğraf, şu notla hızla yayıldı: “Köpek, Kiev yakınlarında Rus işgalciler tarafından vurularak öldürülen sahibini terk etmiyor.”

İsmi açıklanmayan hayvanın şu anda nerede olduğu henüz bilinmiyor. Sosyal medya kullanıcıları, üzüntülerini dile getirirken birçoğu da bunu savaşın getirdiği yıkımın üzücü bir sembolü olarak gördü.

Bir kullanıcı şöyle yazdı: “R I P. Bir insanın sonuna kadar en iyi ve sadık arkadaşı, kesinlikle yürek parçalayıcı. Umarım birileri bu değerli bebeği kurtarır.” Bir diğeri ise, “Ne kadar yürek parçalayıcı bir resim, umarım birileri bu zavallı köpeği içeri alıp onu besleyip sevebilir” dedi.

Yüzlerce evcil hayvanın, çatışmaların başlamasından bu yana sahipleri ya kaçtıktan ya da öldürülürken, onların ülkede terk edildiği düşünülüyor.

Fotoğrafı paylaşan yardım kuruluşu UAnimals, ihtiyaç sahibi evcil hayvanlara ve vahşi yaşamlara yiyecek ve barınak sağlamak için 2016’dan beri Ukrayna’da çalışıyor. Örgüt yakın zamanda çatışmalardan korumak için hayvanları Ukrayna’dan tahliye etmeye başladı. Bağış toplama platformu Patreon’daki hesapları, şimdiye kadar dünyanın dört bir yanından 3.427 destekçiyi çekti.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı evcil hayvanları da vurdu

İlginizi Çekebilir Genç kadın evcil hayvanlarıyla ülkeden kaçtı

İlginizi Çekebilir Ukrayna'da savaş onları da etkiledi: Hayvanat bahçelerinden vahşi hayvanlar başka ülkelere taşınıyor