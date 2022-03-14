Rus askerlerin savaş mutfağı görüntülendi: ‘Korkunç bir öğün’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rus ordusuna ait olduğu iddia edilen bir savaş mutfağı, zırhlısıyla birlikte Ukrayna tarafından ele geçirildi. Mutfağın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Rus askerlerin yemek tercihleri sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan, Rus birliklere 'tarihi geçmiş erzak gönderildiği' iddiaları yeniden gündeme geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 19’uncu gününde devam ederken, Ukraynalı askerler tarafından ele geçirilen Rus ordusunun savaş mutfağının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Ukraynalı askerler tarafından ele geçirilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Rus ordusuna sevk edilen yiyecekler yer aldı. Zırhlı bir araç içerisinde yer alan ve profesyonel mutfak olarak kullanılan alanda çekilen video, sosyal medyada da gündem oldu.

Ukraynalı askerler tarafından çekilen videoda, Rus birliklerin ele geçirdiği mutfak ve yerlere saçılmış patates soğan çuvalları gözüküyor. Ukraynalı bir kişi mutfağı gezerken çekmecelerde kavanozlarca turşu ve paketlerce baharat olması da dikkat çekti.

‘RUS ORDUSUNUN KORKUNÇ MUTFAĞI’

Reddit üzerinde paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok kişi bu kadar çok baharat ve patatesle neler yapabilecekleri üzerine Ruslarla da dalga geçti. Bir kullanıcı, “Bubba gumps patates restoranı – kızarmış patateslerimiz, fırınlanmış tatlarımız, haşlanmış tatlarımız, kajun tatlarımız… hepsi mevcuttur” diye yazdı.

İngiliz Daily Star gazetesi görüntüleri paylaşırken, ‘Rus ordusunun korkunç diyeti’ başlığını attı.

Öte yandan, Ukrayna ordusu da geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak Rus ordusu için cepheye gönderilen yemeklerin tarihi geçmiş olduğunu öne sürdü.

The #Ukrainian military showed what the #Russian ration consists of Its expiration date was seven years ago pic.twitter.com/3xhQlCY0Cf — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Gönderilen erzağın 2015 tarihli olduğu ve bu durumun ‘Putin’in savaşta zor durumda kaldığının’ başka bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

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